والدة مجند القطار: "مكالمة وزير الدفاع أحيتني"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
واقعة القطار
واقعة القطار
كـسـاب أحـمـد
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قالت صباح عبدالعال، والدة مجند القطار، إن وزير الدفاع، الفريق محمد زكي تواصل معها هاتفيًا، وطمأنها على نجلها، موضحة: "وزير الدفاع قال لي عبد الله في عنينا، وإحنا هنشغله معنا، ومش هنسيبه أبدًا، وهنخليه معانا هنا".

وتابعت "عبدالعال"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن وزير الدفاع أخبرها بأن الوزارة ستقوم بإعداد تكريم خاص لنجلها اليوم، مشيرة إلى أن نجلها لم يتواصل معها منذ ذهابه إلى الوحدة إلا مرة واحدة فقط، معقبة: "مكالمة وزير الدفاع فرقت معايا جدًا نفسيًا، مكالمة وزير الدفع أحيتيني، وعرفت إن الدنيا بخير".


هذا، وقررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عدم تحصيل أي شيء من مجندي الجيش والشرطة، إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي.

وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.


وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.

وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

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