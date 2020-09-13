الكشف عن حقيقة تأجيل دوري أبطال آسيا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد افازبيك بير ديكولوف نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، عدم وجود نية لتأجيل أي مباراة في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، مؤكدا أن المباراة الافتتاحية ستكون الاثنين المقبل.
وتم خلال المؤتمر الحديث عن الترتيبات الخاصة التي تسبق انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا ، حيث قدم خالد النعمة نائب مدير إدارة الاتصال باللجنة المحلية المنظمة للبطولة، شرحا تفصيليا عن أهم الإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها خلال المسابقة.

وقال ديكولوف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي :"بعد تفاوض كبير مع الأندية وأصحاب القرار بالدوحة، فانه من دواعي سرورنا أن نتواجد بينكم مرة أخرى."

وأضاف :"من أهم الأولويات لدى الاتحاد الآسيوي كانت استئناف المسابقات بعد غياب طويل، حيث ستلعب المباريات بدون حضور جماهيري وفي حالة حدوث أية تغييرات تسمح بالتواجد الجماهيري فسيتم مناقشة ذلك مع الاتحاد القطري، لكن الموقف الرسمي للاتحاد الآسيوي هو أن تلعب البطولة بدون جماهير".


وأشاد نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالبنية التحتية المميزة التي ترتكز عليها دولة قطر، مشددا على ثقة الاتحاد القاري الكبيرة بقدرة قطر على استضافة هذه المسابقة وإنجاحها، كما عودتنا في سابق البطولات الكبيرة وهذا أمر يحسب لها سواء من ناوأشاد نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالبنية التحتية المميزة التي ترتكز عليها دولة قطر، مشددا على ثقة الاتحاد القاري الكبيرة بقدرة قطر على استضافة هذه المسابقة وإنجاحها، كما عودتنا في سابق البطولات الكبيرة وهذا أمر يحسب لها سواء من ناحية التنظيم أو العديد من الأمور الأخرى التي تعمل قطر على توفيرها بكل اريحية.حية التنظيم أو العديد من الأمور الأخرى التي تعمل قطر على توفيرها بكل اريحية.

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