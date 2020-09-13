طارق فؤاد: امتلك لحنا للموسيقار بليغ حمدي سأفاجئ به الجمهور قريبا





كشف المطرب طارق فؤاد، أنه يمتلك لحنا للموسيقار الراحل بليغ حمدي لم يرى النور، وهو موشح "الشوق بليلى أوصانى".





وأكد في تصريحات صحفية، أن هذا اللحن من الكنوز التى يحتفظ بها وسيظهرها قريبًا للجمهور.





وتحدث طارق فؤاد عن بداية تعاونه مع الملحن الكبير بليغ حمدى قائلا: "الوصول لبليغ كان حاجة كبيرة وغنتله لأول مرة أثناء وجوده فى الغربة بفرنسا".





وأضاف: "أخبرت الراحل بأن لدي أغنية جديدة كتبها بمناسبة عيد ميلاد دلال حفيدة وردة الجزائرية وابنة ابنتها وداد، فقال له فرغلي اسمع الصوت ده".