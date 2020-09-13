شاهد.. سيدة القطار: "أشهد للمجند بكل حاجة حلوة.. راجل من ضهر راجل"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
سيدة القطار
سيدة القطار
داليا الحسين
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قالت صفاء أبو العزم، الشهيرة بسيدة القطار، إنها كانت تجلس في العربة الأخيرة والمقعد الأخير بينما احتدمت المشادة بين الكمساري وأحد الركاب.

وتابعت "العزام"، خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها نظرت خلفها فوجدت الكمساري يشد العسكري بأسلوب فج من أجل إنزاله ويقول له: "نزل النجوم من على كتفك"، مردفة "مش ده اللي يتهان ويتقاله الكلام ده".

وأضافت صفاء أبو العزم، الشهيرة بسيدة القطار: "أشهد للعسكري بكل حاجة حلوة وأفتخر أنه يكون ابني وراجل من ضهر راجل وشرف لكل واحدة يكون ابنها، ولم يخطئ، وشٌرف وزارة الدفاع".

وأردفت: "الكمساري استفز العسكري وكل الشعب المصري من أجل مبلغ تافه"، متابعة: "عاوزاكم تدوروا عليه وتكرموه وتسلم البطن اللي شالته".

وختمت: "كنت عاوزة أدفعله لأنه ده شرف ليا مش إهانة له"، مردفة: "المجند حرمني من شرف دفع ثمن التذكرة له كعسكري وأقول أني مرة دفعت لجندي في قطار".

من جانبه، طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة معاقبة كمسارية قطار رقم 948 المنصورة – القاهرة جنائيا بعد التجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار، مشيرا إلى أن السيدة صفية أبو العزم هي سيدة عظيمة حبيبة المصريين شجاعة وعظيمة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن المواطنة المصرية صفية أبو العزم دافعت عن المجند البطل بعد محاولة الإساءة له من كمسارية القطار ودافعت عنه في موقف بطولي تجاه المجند الذي لا يملك ثمن التذكرة.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بالمجند البطل الذي حافظ على ثبات انفعاله كونه ابن المؤسسة العسكرية وأثبت أمام العالم أنه متعلم ومتربي في مؤسسة وطنية عريقة، وملتزم بارتداء الكمامة عكس رئيس القطار والكمساري.

وكشف موسى أن السيدة الصفية أعطت درسًا في الكرم للجميع المتواجدين في عربة القطار خلال تلك الواقعة، ودرسًا في معني الأم المصرية واحترام الجيش المصري العظيم وفي معنى الوطنية.

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