"الفجر" تنفرد بنشر قرار إحالة الداعشي المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي"

حصلت بوابة الفجر على نص قرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة "داعشي"، يدعي أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي "أبو جندل" ويبلغ من العمر 23 عاما، حاصل على ليسانس آداب، متهم في القضية رقم 1205 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ"الهجوم علي قسم شرطة الضواحي"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.





يأتي ذلك على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والمقرر نظرها بجلسة 25 أكتوبر المقبل أمام الدائرة الأولى إرهاب ومقر انعقادها بمجمع محاكم طرة.



هذا، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.





