الداخلية يواجة السكة الحديد استعدادا لمنتخب السويس بالقسم الثاني

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، ضيفاً على نظيرة فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، في الرابعة من عصر اليوم الأحد، بملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات الفريقين، لعودة مباريات دوري القسم الثاني والثالث.



وخاض فريق السكة الحديد أربعة مباريات عقب العودة حقق خلالهم في ثلاثة مباريات على فريق المتحدة والشباب العراقي ومنشية البكاري، وتلقى هزيمة من فريق البنك الأهلي.



وفي المقابل خاض فريق الداخلية ستة مباريات ودية حقق خلالهم الفوز على منتخب الاسماعيليه والشرقية والبنك الأهلي وغزل المحله بهدف وتعادل مع اتحاد الشرطة ومع وبلدية المحلة.



ويحتل السكة قمة المجموعة السادسة للقسم الثالث برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق البلاستيك ويبقى لفريق ثلاث مباريات مع الشمس وبهتيم واتحاد الشرطة.



بينما فريق الداخلية وصيف المجموعة الثانية بالقسم الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر سيراميكا كليوباترا، ويبقى لفريق الداخلية 5 مباريات مع منتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين والنصر.

