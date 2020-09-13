الداخلية يواجة السكة الحديد استعدادا لمنتخب السويس بالقسم الثاني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، ضيفاً على نظيرة فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، في الرابعة من عصر اليوم الأحد، بملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات الفريقين، لعودة مباريات دوري القسم الثاني والثالث.

وخاض فريق السكة الحديد أربعة مباريات عقب العودة حقق خلالهم في ثلاثة مباريات على فريق المتحدة والشباب العراقي ومنشية البكاري، وتلقى هزيمة من فريق البنك الأهلي.

وفي المقابل خاض فريق الداخلية ستة مباريات ودية حقق خلالهم الفوز على منتخب الاسماعيليه والشرقية والبنك الأهلي وغزل المحله بهدف وتعادل مع اتحاد الشرطة ومع وبلدية المحلة.

ويحتل السكة قمة المجموعة السادسة للقسم الثالث برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق البلاستيك ويبقى لفريق ثلاث مباريات مع الشمس وبهتيم واتحاد الشرطة.

بينما فريق الداخلية وصيف المجموعة الثانية بالقسم الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر سيراميكا كليوباترا، ويبقى لفريق الداخلية 5 مباريات مع منتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين والنصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل السكة الحديد الداخلية

أخبار تهمك

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ ثلث ساعة

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر جدول مباريات الترسانة بالقسم الثاني

ننشر جدول مباريات بتروجت بالقسم الثاني

مواجهات قوية لجمهورية شبين والترسانة والقناة وبتروجت والمريخ في الأسبوع العاشر بالقسم الثاني

الداخلية يواجه السكة الحديد استعدادا للزرقا بالقسم الثاني

7 معلومات عن كوكاكولا والمريخ قبل مباراة القسم الثاني

حصاد وأرقام بتروجت في 17 جولة بالقسم الثاني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

11:32 م

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟