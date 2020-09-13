شاهد.. عضو جمعية مصدري البطاطس للمصريين بالخارج: "كفاية عرقنا وشغلنا يروح بره"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
محمد حفناوي
محمد حفناوي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد حفناوي، عضو جمعية مصدري البطاطس بالاتحاد الأوربي، إنه أطلق مبادرة تحت اسم "مصر بلدك بتناديك" في الخارج لجذب المصريين العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن المصريين حققوا نجاحات كثيرة في مختلف المجالات في الخارج.



وتابع "حفناوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الهدف الرئيسي لإطلاق مبادرته، هو تشجيع الدولة للاستثمار بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، لافتَا إلى أن هيئة الاستثمار الآن اختلفت عن الماضي بصورة كبيرة، معقبًا: "بتخلص الإجراءات دلوقتي في 24 ساعة..حاجة تشرف".

وطالب المصريين في الخارج بالعودة والاستثمار داخل بلدهم، معقبًا: "كفاية علينا غربة بقى، كفاية عرقنا وشغلنا يروح بره"، لافتَا إلى أن أفضل شيء في مصر الآن هو محاسبة الفاسدين والمقصرين بصورة حاسمة من قبل هيئة رقابة الإدارية.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد جهاز "حماية المستثمر" في مصر، على غرار جهاز "حماية المستهلك"، معقبًا:" هذا ما ينقص مصر في الوقت الحالي".

إلى ذلك، أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن عدم وجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، وأن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفى احتياجات السوق المحلى لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، على انخفاض أسعار البطاطس في السوق المحلى نظرا للوفرة في الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلا عن الاتجاه لإنتاج تقاوى البطاطس محليا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق، لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الزيوت، والمرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة، والمرتبة الأولى في تصنيع التمور، والمرتبة الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف؛ والمرتبة السادسة عالميا في تصدير البطاطس، مؤكدا إن هناك تكليفات من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية علي أهمية تكثيف اللجان المرورية على الحاصلات البستانية، وتقديم كافة التوصيات والدعم للمزارعين لزيادة الإنتاج.

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