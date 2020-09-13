مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بالعياط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
سقط طفل من الطابق الثالث، حال تواجده أعلى سطح منزله، ليلقى مصرعه في الحال، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل من علو، ووفاته متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تواجد "محمود.م"، 4 سنوات أعلى سطح المنزل سكنه، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

واستمعت القوات إلى أقوال أسرة الطفل وشهود العيان الذين أكدوا عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن الجيزة بوابة الفجر الفجر الجيزة

أخبار تهمك

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من عقار في كرداسة

مصرع طفل سقط من الطابق الرابع بكرداسة

مصرع طالب سقط من أعلى عقار بالجيزة

'شاف بنته في وضع مخل'.. مفاجآت بشأن مصرع 'طالب الجيزة'

بعد سهرة حمراء في الكريسماس.. تفاصيل مصرع طالب بالجيزة

التحقيق في واقعة سقوط موظف من أعلى سطح عقار بالمعصرة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

07:02 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟