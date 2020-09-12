نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فيدال تخلى عن مُستحقاته المالية المتبقية في عقده مع برشلوتة من أجل الإنضمام إلى صفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيدال يعتزم السفر إلى إيطاليا اليوم السبت من إجل الإنتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي علمًا بأنه سيرحل مجانًا لأنه عقده ينتهي في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيدال البالغ من العمر 33 عامًا إنضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من بايرن ميونخ وخاض مع الفريق الكتالوني حتى الآن 96 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 10 أهداف آخرين.

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