أسعار الذهب في مصر أول أيام الأسبوع اليوم الأحد 13-9-2020

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، الموافق13-9-2020، استقرار بعد تراجعات حقهها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.





أسعار الذهب اليوم الأحد 13-9-2020 :









وسجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13-9-2020، قيمة 847 جنيه لجرام عيار 21، وقيمة 629 جنيه لجرام عيار 18، وقيمة 968 جنيه لجرام عيار 24، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيه.





وكانت أسعار الذهب افي مصر تعرضت لخسائر بقيمة 3 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي. متأثرة بهبوط سعر الأوقية العالمية إلى مستويات 1938.53 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمي :

نزلت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.



