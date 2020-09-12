أسعار الذهب في مصر أول أيام الأسبوع اليوم الأحد 13-9-2020

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، الموافق13-9-2020،  استقرار بعد تراجعات حقهها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.


أسعار الذهب اليوم الأحد 13-9-2020 :



وسجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13-9-2020،  قيمة 847 جنيه لجرام عيار 21، وقيمة 629 جنيه لجرام عيار 18، وقيمة 968 جنيه لجرام عيار 24، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيه.


وكانت أسعار الذهب افي مصر تعرضت لخسائر بقيمة 3 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.  متأثرة بهبوط سعر الأوقية العالمية إلى مستويات 1938.53 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمي :

نزلت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب المحلى اليوم الأحد 24-3-2019 في مصر وعيار 21 يسجل 631 جنيها

عاجل.. اسعار الذهب اليوم في مصر تحقق خسائر جديدة والجرام يتراجع 6 جنيهات

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 15-10-2019- المعدن الأصفر يواصل ارتفاعه

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاربعاء 16-10-2019 - تحركات جديدة للمعدن الاصفر

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بدون مصنعية في سوق الصاغة الاربعاء 13 نوفمبر 2019

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019.. والأسعار العالمية تواصل تراجعها

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

11:32 م

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟