محافظ الفيوم: تلقينا 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن 75% من تصالح في مخالفات البناء تقع في ريف و25% في المدن،لافتًا إلى أن هناك 37 ألف طلب تصالح من المواطنين في مخالفات البناء حتى الآن، 1500 طلب تصالح يوميا من المواطنين الآن.

وأضاف "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يتم الآن مراجعة كافة القرى والتجمعات العمرانية، لرصد كافة المخالفات، كما أنه تم عمل تخفيض على الرسوم المفروضة للتصالح على مخالفات البناء.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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