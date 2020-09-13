محافظ الإسكندرية: "مستحيل نهدم عقار واحد مخالف به سكان"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البنية التحتية في المحافظة تكاد تكون متهالكة وجارى معالجتها على وجه السرعة، بسبب مخالفات البناء، موضحًا أن غرامات التصالح سيتم توجيهها إلى تطوير وتقوية البنية شبكات الصرف الصحي والمياه ورصف الطرق ولخدمة المواطن أنفسهم، وتابع: "المبالغ التي يتم جمعها ستعود مرة أخرى لتحسين وتطوير البنية التحتية".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن محافظة الإسكندرية لها طبيعة خاصة وأصبح بها تخمة سكانية، بعدما بلغ تعداد السكان 5 ونصف مليون نسمة، وتابع:" وأنا حابب أطمن المواطنين مستحيل ومش هيحصل أننا نزيل عقار واحد مخالف به سكان".

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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مخالفات البنا قيمة التصالح الاراضى الزراعيه الإعلامى وائل الإبراشي

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