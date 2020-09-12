صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
 

تحدث محمد صبحي لاعب نادي إنبي، والصديق المقرب لصالح جمعة، عن تطورات أزمة الاعب مع إدارة النادي الأهلي، لاسيما بعد مشكلة حادث التصادم الأخير بالزمالك.

أزمة صالح جمعة في الأهلي

وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية: صالح جمعة تواصل معي منذ 3 أيام، وقال لي إن "نفسيته تعبانة بعدما سمع أن الأهلي يريد الإطاحة به خلال الفترة المقبلة".

وتابع محمد صبحي: "صالح جمعة عمره ما يسكر، لكنه يعشق السهر كأي شاب، وقال لي في المكالمة التي جمعتني به".

وأتم لاعب إنبي: "فايلر أحرج صالح جمعة في مشاركته خلال مباراة المصري الذي لعب في دقائقها الأخيرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة الأهلي أزمة صالح أخبار الأهلي

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعة و 18 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ ثلث ساعة

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

فضائح وخناقات.. صالح جمعة "قنبلة مشاكل" في الأهلي

صالح جمعة يبدي استيائه من "فايلر" لمعاملته السيئة له.. ويؤكد: "نفسيتي تعبت"

نشرة أخبار الأهلي الأربعاء 29 / 1 / 2020

غياب جديد .. أزمة صالح جمعة في الأهلي عرض مستمر

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

11:32 م

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟