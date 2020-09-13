مخاطر كبيرة على الأثريين فوق "السقالات".. والمقابل 40 جنيهًا

العاملون في الحقل الأثري بشكل عام يتعرضون للعديد من المخاطر، سواء الذين يعملون في قطاع الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية، أو أي موقع أثري آخر، ومنذ سنوات طالب العديد من العاملين في المجلس الأعلى للآثار، بزيادة مبلغ بدل المخاطر الذي يتلقاه الأثري حيث أنه يبلغ حاليًا 40 جنيهًا فقط.



واقعة جديدة حدثت لأحد العاملين في المجلس الأعلى للآثار، وهو أحمد السيد مدير آثار سور مجرى العيون، حيث سقطت عليه أحد الأدوات الثقيلة أثناء متابعته لعمليات ترميم السور وأصيب بخلع في الكتف، وأصبح يحتاج لمتابعة طبية دقيقة لا تجدي معها مبلغ الأربعون جنيهًا خصيصًا في ظل عدم وجود نظام تأمين صحي للعاملين بالآثار.



حادثة "السيد"، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث تعرض العديدون من الأثريين على مدى سنوات عملهم للعديد من الإصابات أو التعرض للمواد الكيمياوية الخطرة التي قد يتعرض لها العاملين في الترميم، وهنا يأتي السؤال الأهم: "ما الذي ستفيد به الأربعون جنيهًا في حال وقوع إصابة عمل للأثري"؟







لماذا 40 جنيها؟

وعن سر الأربعين جنيهًا بدل مخاطر، أفاد مصدر بوزارة السياحة والآثار أن نسبة بدل المخاطر هي 40% ولكن على مربوط الدرجة، وبالطبع يكون المبلغ قليل للغاية، لأن البدل لو كان على إجمالي الراتب لكانت قيمة البدل أعلى من ذلك، لذا نجد دائمًا أن نسبة بدل المخاطر لا تتجاوز الأربعون جنيهًا.



وأشار المصدر، إلى أنه كانت هناك نية إبان تولي الدكتور زاهي حواس منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لرفع النسبة لتصل إلى 80% بعد الحصول علي موافقة مجلس الشعب، لكن هذا المشروع تعطل نتيجة لأحداث يناير 2011 م.



وأضاف المصدر، أن الوزارة تسعي لتوفير الأدوات والتجهيزات المناسبة في مواقع العمل للأثريين والعاملين فيها، كذلك يتم تجهيز معامل الترميم بالأجهزة والأدوات المناسبة لحماية المرممين والعاملين بها، ولكن ذلك لا يمنع وقوع الحوادث، وأكد أنه عندما يجد الأثري أو المرمم أو العامل بدل مخاطر مناسب، فإن ذلك سيشعره بقيمته كإنسان وكمصري يفتخر بأن عمله هو حماية وصيانة تاريخ وتراث وآثار هذا الوطن.





