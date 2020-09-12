أحمد موسى: "معايا فيديوهات الهارب في إسبانيا.. لو شفتوها هتضربوه بالأحذيةۚ" (فيديو)

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن العميل الهارب في إسبانيا، خرج ليدافع عن أجور العاملين في القنوات الإرهابية، مردفا: " اللي مش عاوز أقول اسمه جه يكحلها عماها وفضحهم وكشفهم أكتر".



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن اللص الخائن يتباهى بالخيانة والتمويلات التي يتقاضونها من أجل مهاجمة مصر.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن العملاء يحصلون على الأموال مقابل الخيانة ويعملون لدى أجهزة مخابرات خارجية معادية لمصر.



وأكد موسى، أن الإرهابي العميل يعترف بالحصول على أموال من أجهزة استخبارات وفقا لمخطط يقوموا بتنفيذه، متابعا «معايا فيديوهات للقذر ده لو شفتوها هتضربوه بالأحذيةۚ».



وأردف الإعلامي أحمد موسى،: "أحذية الـ 100 مليون مصري أنضف منه". لافتا إلى أن كل المصريين شرفاء ما عدا الإخوان.

