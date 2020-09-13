"الصحة": موقع إلكتروني للتقدم بطلبات التطوع لإجراء تجارب لقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم الإعلان غدا عن موقع إلكتروني لتوضيح شروط المشاركة في البحث على مصلي فيروس كورونا، وحال انطباق الشروط على الراغب في التطوع سيقوم بملء استمارة للمشاركة عبر الموقع، وسيتم تحديد موعد له.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه سيتم تعريف المتطوع بكل تفاصيل البحث قبل حقنه بالمصل الصيني، ثم سيمضي على موافقة رسمية، وسيتم فحصه، وإجراء تحليل له للتأكد من مطابقته للشروط، حيث هناك شروط معينة للقبول.





وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم حقن المتطوع بحقنة في الكتف، وسيوضع تحت الملاحظة ساعة، ويتوجه لمنزله بعدها، وعلى مدار 14 يوم يتواصل مع الفريق الطبي لمتابعته، وفي اليوم الـ 21 سيحصل على الجرعة الثانية، وبعد 14 يوم من الجرعة الثانية تجرى له تحاليل أجسام مضادة.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

