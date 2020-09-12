أستاذ مياه: فيضان السودان أحد أكبر الفيضانات خلال الـ 100 سنة الأخيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هانى سويلم أستاذ إدارة المياه بجامعة آخن الألمانية، إن وزارة الخارجية، قامت بمبادرة من خلال سفارات مصر فى الخارج، لتعريف العالم الموقف المصرى من قضية "سد النهضة"، وموقف أثيوبيا، ومطالبتنا، والمفاوضات بين الطرفين، موضحا أن سفارة مصر فى واشنطن، نظمت تجمع لخبراء معروفين فى العالم بجامعات العالم وأعضاء من الكونجرس وأفراد من المجتمع المدنى فى مجال المياه.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت أن كل مؤسسات الدولة لها دور فى سد النهضة، فالدور العلمي والدبلوماسي مهمان للغاية، لكون المشاركين فيما تنظمه وزارة الخارجية، أشخاص على مستوى عالي من الخبرة، موضحا أن كل من شاركه فى المبادرة، كان لديهم استفسارات، وكانوا متجاوبين ومتفاعلين معنا بشكل واضح وكبير، وسيكون هناك العديد من المبادرات والمؤتمرات، وستكون دورية، وستكرر فى المستقبل القريب ولكن فى دول أخرى".

وحول إمكانية حدوث فيضانات في مصر مثل السودان قال أستاذ إدارة المياه بجامعة آخن الألمانية، إن السد العالى يعمل على تنظيم المياة الزائدة؛ ويتم صرفها بحسب الاستخدامات، مؤكدا أن السد من أهم مشروعات العصر الحديث فى مصر.

وأكمل أستاذ إدارة المياه بجامعة آخن الألمانية أن فيضان السودان أحد أكبر الفيضانات فى الـ 100 سنة الأخيرة، وقلوبنا مع الأخوة السودانيين.

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