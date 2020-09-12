وزير الزراعة: الحكومة عازمة وجادة لمنع وقوع حالة تعدى واحدة على الأراضي الزراعية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،الحكومة جادة وعازمة على أن لا يكون هناك حالة تعدى على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية دائمًا ما توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.

وأضاف "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت أمن قومى، مناشدًا المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى أعلن رئيس الوزراء اليوم، وتابع:"تيسيرات لن تكرر مرة أخرى".

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الرقة الزراعية تبلغ، 9،4 مليون فدان منها، ورغم أن 3،3 مليون فدان منها جديدة إلا أن نسبة المواطن من الرقعة الزراعية انخفضت.

وأبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري


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