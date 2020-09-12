في ذكرى وفاته.. تعرف على تفاصيل خطوبة بليغ حمدي وسامية جمال

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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي احتل مكانة متقدمة وسط جيل من الموسيقيين الموهوبين.



كانت الفنانة سامية جمال، تكره الشائعات عن حياتها الخاصة بشكل كبير، وعانت كثيرًا من الشائعات التي كانت تُطلق عليها وعلى الموسيقار بليغ حمدي، حول أن بينهما قصة حب.



عن تفاصيل هذه الخطبة ومخططات الزواج لمجلة الكواكب ونشرت المجلة هذه التفاصيل فى عدد نادر صدر عام 1959، تحت عنوان "قصّة خطبتهما.. كما كتبتها سامية جمال وراجعها بليغ حمدي".



قالت فيها إنها كانت تقطع مع نفسها عهدا وهو عدم الزواج من أي شخص والتركيز بعملها فقط، ولكن بعد لقاء حدث لها مع الموسيقار بليغ حمدي في ستوديو مصر أثناء تصوير فيلمها "كل دقة في قلبي" تغير الأمر، حيث بدأ التعارف بينهما عن طريق صديقة مشتركة لهما وهي زوجة المطرب أحمد فؤاد.



بدأت اللقاءات تتكرر، وكانت سامية تدعوا أصدقاءها الثلاثة في منزلها وهم بليغ حمدي، أحمد فؤاد وزوجته، وذلك لعدم رغبتها في السهر بالخارج، ومن هنا بدأت تقوى علاقة الصداقة بين سامية وبليغ.



تابعت سامية إنها فوجئت بصديقتها تقول لها أن بليغ حمدي يُريد أن يعرض عليها الزواج وإنه يحبها حب عبادة وجعلها وسيطة بينهما، ولكن سامية رفضت هذا الطلب، وبعدها وجدت إحدى صديقاتها تتصل بها لتتساءل حول هذا الأمر وأن قصة حب سامية وبليغ ستتوج بالزواج، مما جعل سامية جمال تغضب بشدة بسبب هذه الشائعة واتصلت بصديقتها المشتركة مع بليغ حمدي وطلبت منها أن تخبره بأن يكف عن إطلاق هذه الشائعات، وبعد أن أغلقت سامية الهاتف مع صديقتها.



اتصل بها بليغ وأقسم لها إنه ليس له علاقة بهذه الشائعات، بعد عدت شائعات وخلافات وتصالح بين سامية جمال وبليغ حمدي، أعاد بليغ طلب يدها ثانيةً وعبر لها عن حبه، وهنا رأت سامية عشقه لها، وفاجئته بأنها وافقت على عرض الزواج، وفي يوم 29 يونيو تمت خطبتهما ولكنها لم تستمر طويلًا.



