"الكهرباء": حققنا طفرة كبيرة في مصر (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن النجاحات التي تحققها مصر دائما ما تواجه محاولات للتقليل، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة في ملف الكهرباء.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت أن الرؤية السياسية تريد مصر مركزا للطاقة، وبدأ ذلك تحقيقه على أرض الواقع، موضحا: "لدينا خطوط ربط بيننا وبين بعض الدول مثل الأردن وليبيا والسودان، ومشاريع أخرى مثل مشروع بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وقبرص واليونان، وهى بوابتنا لأوروبا، وأيضا الدول الأوروبية حريصة على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح".



وأشار إلى أن هناك خطة استراتيجية للتوسع في الطاقات المتجددة، وهذا يكون له مردود على مصر، بتصدير الكهرباء، وهو مورد هام للاقتصاد المصري، معلقا: "ليس من الضروري أن تأتى الطاقة من الغاز أو البترول فقط".



وأوضح: "مصر لديها وفرة في الطاقات المتجددة، ولدينا خطة لزيادة القدرة، وفى عام 2021 ستصل نسبتنا من الطاقة المتجددة 20 %، وهى نسبة كبيرة"، متابعًا: "لدينا 3 محطات الكبيرة وفروا في الوقود، وهذه المحطات لا تبنى في يوم أو اثنين، ولكن على مدار سنوات طويلة، وأيضا لا ننسى أن دخول مصادر أخرى، يجعل لدينا حرية في زيادة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي، وأيضا يدل على وجود احتياطي لنا، وهى رسائل مهمة للمستثمر الأجنبي".



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن "كل ما نشر عن تصدير الكهرباء لأوروبا بأسعار معينة غير صحيح، فما يحدث حاليا مجرد دراسة".

