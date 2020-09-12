محافظ الدقهلية: 80% من مخالفات البناء تقع بالقرى

Advertisements

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن قرار رئيس الحكومة بجعل متر مخالفات البناء 50 جنيهًا بالريف، قرار عظيم وسيفيد شريحة كبيرة من المجتمع، وتابع:"قرار صائب 100% وجاء فى توقيته..أكثر من 80% من التصالح التعديات ومخالفات البناء تقع فى القرى".





وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لجنة التقييمات بالمحافظة وضعت أسعار كبيرة للمصالح للمتر فى مخالفات البناء، لأسباب خارجة عن إرادتها، كون القيمة السوقية لها كذلك، ولكن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ممن لديهم مخالفات.



وأكد محافظ القليوبية، أن كافة الإجراءات التى تتبعها الحكومة فى مخالفات البناء، تصب فى صالح المواطن قلبًا وقالبًا، بالإضافة إلى أنها ترفع قيمة العقار، مشددًا على أن الأبراج المتاخمة للمدينة وبها شوارع مخطط لها لا تسمى قرى، وتابع:"القرى التى شملها قرار رئيس الحكومة معروفة وواضحة وهى المنازل التى تقع فى وسط الزراعات".







وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري