حين يتعانق الدين والفن.. حكاية التعاون بين بليغ حمدي والنقشبندي بأمر من السادات

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تحل اليوم ذكرى وفاة ملك الموسيقى الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي احتل مكانة متقدمة وسط جيل من الموسيقيين الموهوبين.



لصاحب الألحان الخالدة، الكثير من الحكايات، من بينها حكايته مع الشيخ سيد النقشبندي، التي أثمرت عن 6 ابتهالات، قال عنها النقشبندي في حديث جمعه بالإذاعي الكبير وجدي الحكيم "لو مكنتش سجلتهم مكنش بقالي تاريخ بعد رحيلي"، ومن بين أشهر الابتهالات التي تعاونا فيها "مولاي إني ببابك".



أراد السادات، أن يجمع عملًا بين المنشد الكبير النقشبندي والموسيقار بليغ حمدي، فأمر قائلا: احبسوا النقشبندي وبلييغ مع بعض لحد ما يطلعوا بحاجة"، فكان الابتهال الخالد "مولاي إني ببابك".



بدأت الحكاية في حفل خطبة ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي كان يحرص على وجود إنشاد ديني في الحفلات التي يحضرها، وكان النقشبندي ضيفًا في الحفل، وأثناء قيام الأخير بتحية السادات، أشار السادات لوجدي الحكيم وبليغ حمدي، قائلًا "افتحوا الإذاعة أنا عايز أسمع النقشبندي مع بليغ"، وذلك بحسب ما حكاه الحكيم.



وعن السبب الذى جمع الشيخ المنشد سيد النقشبندى بالملحن الكبير بليغ حمدى، يذكر الإذاعى الكبير وجدى الحكيم عن هذه الواقعة، قائلا:" إن السادات قال لبليغ حمدى: "عاوز أسمعك مع النقشبندى"، وكلف الحكيم بفتح استوديو الإذاعة لهما، وعندما سمع النقشبندي ذلك وافق محرجا وتحدث مع الحكيم بعدها.



وبعد أيام حضر النقشبندي لمبنى الإذاعة برفقة الحكيم، وظل النقشبندي يردد: "على آخر الزمن يا وجدي، يلحن لي بليغ"، معتقدًا أن بليغ سيصنع له لحنًا راقصًا ولن يتناسب مع جلال الكلمات التي ينطق بها في الأدعية والابتهالات، وحاول الإعلامي الكبير تهدئته، إلا إنه كان لا يشعر بجدوى ما يحدث، وفكر في الاعتذار، حتى اتفق مع الحكيم على الاستماع لبليغ وإذا لم يُعجب باللحن الذي سيصنعه، سيرفض الاستمرار.



"أنت يا بتاع الحب كله وألف ليلة وليلة عايز تخليني اغني على مزيكا".. حديث دار بين سيد النقشبندي شيخ المداحين وبليغ حمدي في أول لقاء جمع بينهما في حفل خطوبة ابنة الرئيس الراحل أنور السادات الذي أقيم آنذاك في القناطر.



تعجب النقشبندي من عرض بليغ حمدي بعمل يجمعهما سويًا على اعتبار أن الأخير كل ألحانه راقصة لا تتماشى مع النمط الابتهالي وحالة الخشوع التي تكتسي صوت ووجه المبتهل النقشبندى.



اعتبر بليغ حمدى رفض النقشبندى تحدى من نوع مختلف وكان دافع لإصراره على صناعة لحن يتماشى مع النقشنبدي بل يعيش مائة عام حيث كان رده على النقشبندي هكذا "هعملك لحن يعيش 100 سنة جايين، وكان لحن ابتهال مولاي".



ورغم محاولات الشيخ الاعتذار أكثر من مرة للحكيم، بأن يعتذر لبليغ عن عدم العمل معه، إلا أنه أقنعه بأن يستمع للحن أولا وبعدها يقرر أن كان سيكمل اللحن أم لا، على أن يكون بينهما إشارة يعرف منها الحكيم رأي النقشبندي في اللحن.



وبالفعل ذهب وجدي الحكيم، بصحبة النقشبندى، إلى الاستوديو، واتفقا إذا خلع الأخير عمامته، فهذه إشارة على إعجابه باللحن، وإن وجد الحكيم أن العمامة كما هي، فيعني أنه لم يعجبه اللحن، على يقول بعدها وجدي الحكيم بوجود أي أعطال في الاستوديو لإنهاء اللقاء، لكن وبعد دقائق من دخول الاستوديو فإذا بالنقشبندي يخلع عمامته والجبة والقفطان، قائلًا: " ياوجدي بليغ ده جن ".



وفي هذا اللقاء انتهى بليغ من تلحين "مولاي إني ببابك" التي كانت بداية التعاون بين بليغ والنقشبندي، أسفر بعد ذلك عن أعمال وابتهالات عديدة هي "أشرق المعصوم، أقول أمتي، أي سلوى وعزاء، أنغام الروح، رباه يا من أناجى، ربنا إنا جنودك، يا رب أنا أمة، يا ليلة في الدهر ليلة القدر، دار الأرقم، إخوة الحق، أيها الساهر، ذكرى بدر".

