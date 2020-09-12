موريتانيا: 8 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ7274 حالة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 199 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و274 حالة. 

وأفاد بيان للوزارة، بأنه جرى تسجيل 18 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و804 أشخاص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 وفاة في حين يتابع 309 علاجهم في المستشفيات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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