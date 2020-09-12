الرئيس اليمني: يجب العمل الجاد لتسريع بنود اتفاق الرياض لمصلحة الشعب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:34 م
عبدربه منصور هادي
عبدربه منصور هادي
وكالات
Advertisements

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، على أهمية تجاوز كل "المنغصات" والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.

وأشاد هادي، خلال اجتماع عقده، مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وعلى مختلف المستويات.

وكانت السعودية قدمت آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه في شهر يونيو المنصرم.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوم.

وكلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة، بناء على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كما عين أحمد حامد لملس محافظا لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديرا للشرطة و ترقيته إلى رتبة لواء.وفي المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ ساعة و 15 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من كلوب بعد عبور ليدز يونايتد في البريميرليج

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 23 ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 14 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

09:30 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

07:02 م

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

09:30 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟