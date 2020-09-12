رئيس الوزراء السوداني يناقش الأزمة الاقتصادية مع قوى الحرية والتغيير

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ناقش رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية، مع المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة السودانية)، بمشاركة اللجنة الاقتصادية بقوى "الحرية والتغيير".

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم السبت، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الخيارات والسياسات الاقتصادية، التي من شأنها التأثير الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أنه تقرر عقد اجتماع آخر بعد غد.

وكانت الحكومة السودانية قررت إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، في أعقاب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، إلى حد وصفته الحكومة بأنه "عملية تخريب متعمدة للاقتصاد".  

ويشهد السودان فيضانات عارمة هي الأسوأ منذ 100 عام وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بسبب فيروس كورونا.

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