آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو





تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في جميع أنحاء البلاد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.





وتجمع نحو ألف متظاهر في منطقة جسر سترينغ في القدس، وصعد بعضهم إلى الشارع وحاولوا إغلاقه، وفق موقع "i24 نيوز" السبت.





ويريد المتظاهرون السير إلى المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، في شارع بلفور بالقدس، لكن الشرطة الإسرائيلية تقول إنه لا يوجد تصريح لذلك.





ويتظاهر الإسرائيليون منذ مايو الماضي، ضد "اتخاذ نتنياهو الكنيست رهينةً، والتسبب بتعطيل وشلل دستوري في إسرائيل".





واستمر التظاهر حتى بعد حل الأزمة السياسية تلك، وتطور ليشمل العديد من الملفات، وهي اتهامه بمخالفات فساد جنائية، وخطة الضم، ومواجهة أزمة كورونا بشقيها، الصحي والاقتصادي.





ويستعد المتظاهرون أيضاً، للاحتجاج قرب منزل نتانياهو الشخصي، في قيساريا الساحلية شمال البلاد.



