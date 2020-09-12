محمد القرش: مصر فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 2011 (فيديو)









وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر فقدت 90 الف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 2011 وحتى الآن، لافتَا إلى أن هذه الأراضي هي الشريان الرئيسي الذي قامت عليه حضارة الدولة المصرية.وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية "Dmc"،مساء السبت، أن التعدي على الأراضي الزراعية له خطورة كبيرة جدًا، خاصة أن هذه الأراضي من أجود الأراضي التي تنتج الغذاء، مشيرًا إلى أن مصر تستود كم كبير من المحاصيل خاصة ا لقمح والذرة، والتعدي على الأراضي الزراعية يزيد من الفجوة الزراعية بصورة كبيرة.وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.