"الوزراء": الدولة تكبدت مئات المليارات لعدم التزام المواطن بالأحوزة العمرانية (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسير بخطة ثابتة في جميع الملفات المهمة، التي تهم المواطن، وحاليا تسير الدولة في ملف مخلفات البناء.

وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "ما كنا نعاير به سابقا أصبحنا نفتخر بها حاليا"، لافتا إلى أن كلمة المناطق العشوائية غير الآمنة ستنتهي العام الحالي.

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر لم تعان من عدم توافر السلع الغذائية خلال أزمة فيروس كورونا، على غرار بعض الدول الكبرى، مردفا:"لا بد من الحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التي توفر السلع الغذائية للمواطنين".

وأكد يونس أن قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين الوضع وليس الجباية، موضحا أن المواطنين لم يلتزموا بالأحوزة العمرانية ما أدى لتكبد الدولة مئات المليارات.

وأردف، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه تم عمل مليون وحدة سكنية تناسب كافة شرائح الدخل وسيتم تنفيذ مليون وحدة أخرى بما لا يدع حجة للمواطنين للمخالفة في البناء، مؤكدا أن الدولة لن تتستر على أي مخالف في البناء.

وأشار إلى أن معظم المخالفات تمت في أعقاب أحداث يناير 2011 وخلال فترة الانفلات الأمني، وبتقاعس بعض الموظفين الذين تم إحالة مجموعة منهم للنيابة العامة.

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