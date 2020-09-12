في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب جلوس أم كلثوم على الأرض في أول لقاء بينها وبين بليغ حمدي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير وملك الموسيقى بليغ حمدي، واحد من أبرز العلامات الموسيقية التي جاءت في تاريخ الوطن العربي.

في بداية عام 1960، قام الفنان محمد فوزى بتقديم بليغ إلى أم كلثوم، فقد كانت أم كلثوم تريد أن تتحرر قليلًا من اللون السنباطي لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلا إنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها "عندي ليكي حتة ملحن يجنن مصر حتغني ألحانه أكتر من 60 سنه قدام".

فكان اللقاء الأول في حفلة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لكوكب الشرق أم كلثوم وهناك بدأ بليغ في تلحين الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين فما كان من أم كلثوم إلا أن فعلت مثله وجلست بجواره.

وطلبت منه بعد تلحين أول كوبليه أن يكمل اللحن ولكنه قال إنه لم يكمله فقالت له أنها سوف تتصل به ويكون قد جهز اللحن، ويشاء القدر أن تغني أم كلثوم أغنية "حب إيه" في ديسمبر1960 وحققت نجاحًا ساحقا.

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