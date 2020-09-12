وكيل صحة الدقهلية: وقعنا الكشف على ٦٤ مرشح لنواب البرلمان اليوم ليصل الإجمالي ٩٠ في يومين

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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بمحافظة الدقهلية عن توقيع الكشف الطبي علي 64 مرشح محتملا تقدموا للكشف الطبى اليوم لانتخابات مجلس النواب.



وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن اجمالي المتقدمين للترشح بلغ 90 مرشح أمس واليوم.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.



وتابع وكيل صحة الدقهلية أن إجراءات الكشف الطبي تحت تدابير وقائية حفاظا على جميع المرشحين.



وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية شن زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم.



وشدد وكيل صحة الدقهلية على حسن الاستقبال والمعاملة لكافة الأعضاء.



الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعه 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.



وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.



وتتمنى صحة الدقهلية لجميع المرشحين التوفيق لما فيه صالح بلدنا الحبيب داعيين الله ان يرفع البلاء والوباء عن مصرنا الحبيبه.



وعلي صعيد اخر نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية مجانية لتقديم الخدمة لمواطني قرية القيطون بميت غمر، استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.



تأتي القافلة بناءا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية القيطون مركز ميت غمر خلال يومين.



وتم توقيع الكشف الطبي على 1472 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان.



وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 337، أطفال 225، عظام 253، جراحة 97، جلدية 225، نسا وتنظيم أسرة 176، أسنان 129.



كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 193 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 134حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 143 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.