الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:31 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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نجح النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق مسؤولى النادى الأهلي، على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار من فريق النجوم، من أجل انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم، والذى أبدى موافقته على انتقال اللاعب بناء على رغبه من الطرفين.

ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.

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كريم فؤاد صفقة الأهلي الأهلي إنبي

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