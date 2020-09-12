احتفالا بالعيد القومي.. وزير الأقاف يفتتح 15 مسجداً بالبحيرة.. الجمعة

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تستعد محافظة البحيرة، لافتتاح عدد 15 مسجدًا احلال كلي وجزئي، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، ذكري انتصار أهالي رشيد علي الحملة الانجليزية بقيادة فريزر عام 1807م.



والمساجد التي تم تنفيذيها ضمن موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية هي، "مسجد محلصا بشبراخيت، مسجد عمر بن الخطاب سليم طوبيان بدمنهور، مسجد الفتح برقاما بايتاى البارود، مسجد التقوي بوادى النطرون، مسجد القاضى بقرية نديبة بدمنهور، مسجد الهداية محطة التحرير بدر".



والمساجد التي تنفيذها احلال كلي وجزئي بالجهود الذاتية التي تدعمها وزارة الأوقاف هي، " مسجد الوقف الغربى بالرحمانية، مسجد ايزبيلاه بشبراخيت، مسجد عمر بن الخطاب سليمان شلبي، مسجد بولين الكبير بكفر الدوار، مسجد قرية النحاس كفر الدوار، مسجد الخمسين، مسجد الوسطاني بقرية البريجات بكوم حمادة، مسجد نور الإسلام كوم شريك بكوم حمادة، مسجد محفوظ العكريشة بكفر الدوار".



يأتي افتتاح مساجد محافظة البحيرة، ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف لعدد 314 مسجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 منها أحد عشر مسجدًا جديدًا علي مستوي الجمهورية.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، بافتتاح عدد 314 مسجد تم إحلالها وتجديدها منها عدد 121 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد، وعدد 194 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة منهم ستة مساجد إنشاء جديد.



من جانبه قدم محافظ البحيرة، التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، مؤكدا أن احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة إنما يمثل تخليدًا وإحياءَ لذكرى غالية على قلوب شرفاء الوطن ذكرى انتصار شعب رشيد الباسل على الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام 1807م والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الزود عن تراب الوطن والدفاع عنه وحفظ سلامة أراضية والتصدي لمحاولات العدوان الغاشمة تجاه وطننا الغالي.



مشيرًا إلى أن تصدى أهالي مدينة رشيد للعدوان الإنجليزي وما قام به أهالي المدينة العريقة من بطولات يؤكد لنا بأن الحفاظ على الوطن إنما يأتي بترابط واصطفاف جميع فئات الشعب رجالًا ونساءً وشبابًا وشيوخًا وأن الحفاظ على الوطن يأتي في المقام الأول بالإتحاد وإنكار الذات، كما أكد أن مدينة رشيد اليوم تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية حيث العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية والاستثمارية العملاقة التي تساعد في تحقيق الرخاء والتنمية وتوفير الحياة الكريمة وتلبية آمال وطموحات المواطنين وتعيد للمدينة مكانتها التاريخية والسياحية والثقافية والتراثية اللائقة بها.