وزيرة الصحة تكشف ماذا سيحدث مع المتطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة لمصل كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن من سيشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على مصلي فيروس كورونا، لن يحصلوا على مقابل مادي.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر استلمت 6 آلاف جرعة من المصل الذي سيتم إجراء البحث عليه، منوهة بأن المبحوث لن يعرف أي مصل تم حقنه به.



وأضافت أن هناك مبحوثيين سيتم حقنهم باللقاح الأول، وأخرون سيتم حقنهم باللقاح الثاني، وأخرون سيتم حقنهم بمحلول وليس لقاح، معلقة: "حتى نضمن حيادية النتائج".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

