في ذكرى وفاته.. تعرف على البدايات الفنية لملك الموسيقى بليغ حمدي

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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، عبقرى الموسيقى واحدا من أمهر الملحنين في تاريخ مصر الحديث، ليسكن القلوب ببساطته وإحساسه المرهف وابتسامته المفعمة بالحب.



ولد بليغ عبد الحميد حمدي مرسي، في 7 أكتوبر عام 1931 في القاهرة في مصر، والده كان يعمل أستاذًا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول.



أحب الموسيقى منذ صغره، وتعلّم عزف العود وأتقنه في عمر التاسعة في الثانية عشر من عمره أراد الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى لكن سنّه الصغير حال دون ذلك، فدرس في مدرسة شبرا الثانوية وتعلَّم أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، قبل أن يدرس الموشحات العربية على يد درويش الحريري.



درس بليغ حمدي الحقوق والتحق بعد أن كبر بمعهد فؤاد الأول الموسيقي.



أقنعه مستشار الإذاعة المصرية محمد حسن الشجاعي باحتراف الغناء، فسجل بليغ أربع أغنيات للإذاعة، إلّا أنّ ميوله كانت متجهة نحو التلحين، فلحَّن أغنيتين لفايزة كامل هما "ليه لأ" و"ليه فاتني ليه" كما لحن أغنية "ما تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد.



بعد أن توطدت علاقة بليغ مع الموسيقار محمد فوزي، أعطاه فوزي فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة "مصر فون" التي كان يملكها، حيث قدَّم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ من خلال أغنية "تخونوه"، كما عرَّفه فوزي على أم كلثوم فلحَّن لها أغنية "حب إيه" عام 1960 والتي حققت نجاحًا باهرًا.



