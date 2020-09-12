الإبراشي: رئيس الحكومة قال 5 مخالفين دفعوا مليار جنيه في التصالح



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الهدف من الجولة بالطائرة هو إلقاء نظرة على المحافظة من أعلى للوقوف على المشهد الصارخ لمخالفات البناء، وتابع:"لكى ترى الغابة أبتعد عنها قليلًا..وأنا أصابنى الذهول من كثرة تلاصق البنايات بعضها ببعض..الناس لو واقفه فى البلكونات هتسلم على بعض".



وأكد "الإبراشى"، أن هذه المخالفات عبث وجنون تعايشت معه الدولة المصرية على مدى العقود الماضية، ولكنه أمر يجب أن يتوقف حفاظًا على المواطن المصرى ومكتسباته، وتابع:"سيارات الإطفاء والإسعاف لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق حال وقوع أى كارثة.. سيارة الإسعاف هتستناك على الناصية".



ولفت "الإبراشى" إلى أنه سأل رئيس الحكومة عن "حيتان الفساد"، وتابع:" رئيس الحكومة قال لى بدأنا بحيتان الفساد والأبراج وهناك شخص واحد دفع 200 مليون جنيه فى التصالح، وهناك 5 أشخاص دفعوا مليار جنيه فى التصالح".



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، كواليس تواجده اليوم السبت مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على متن طائرة،خلال تفقد محافظة القليوبية من أعلى لرصد مخالفات البناء.