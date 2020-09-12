وزيرة الصحة عن التجارب السريرية لمصل كورونا: "ماشيين بالمعايير الدولية"

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 7 لقاحات من إجمالي 135 لقاح لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم وصلوا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 4 لقاحات من السبع لقاحات صينية، منوها بأنه سيتم إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحين منهم، لافتا إلى أن 35 ألف شخص على مستوى العالم خضعوا للتجربة والنتيجة كانت مرضية.



وأوضح أن هناك ضوابط وضعتها منظمات عالمية للتجارب الإكلينيكية، وهذه الضوابط غير خاضعة للتغيير، معلقة: "ماشيين بالمعايير الدولية"، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية للإشراف على البحث، منوهة بأنه سيكون هناك موقع إلييكترونيي سيتم الإعلان عنه لكشف الشروط التي يجب توافرها في الراغب في المشاركة في البحث.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

