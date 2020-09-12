فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يفوز بجائزتين بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فاز مساء اليوم الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزتين في الدورة ال ٧٧ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي اختتم فعالياته اليوم، حيث فاز بطل الفيلم "يحيى مهايني" بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

 االفيلم تشارك في إنتاجه قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في ثاني تعاون لها مع المنتج حبيب عطية، بعد فيلم "بيك نعيش".

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ديا إليان، كوين دي بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السوري، سام علي، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة في سوريا، يلتقي في أحد المعارض الفنية، ب"جيفري غودفرا" الفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا، 
يحصل العمل الفني المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية في مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطي حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه في مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

يذكر أن الفيلم شارك كمشروع في مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي الدولي.

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