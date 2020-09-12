الإبراشي: تصريحات رئيس الحكومة "بشائر خير".. يؤكد: قانون التصالح ليس عقاباً

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بشأن مخالفات البناء كان بها أخبار هامه جدًا، تعد بمثابة "بشائر خير"، ويؤكد أن جزء كبير من المشكلة تم حله، وتابع:"الجميع على يقين الآن أنه فور ظهور مشكلة ستعمل الحكومة".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التصالح على مخالفات البناء ليس عقبًا، بل تقنين وحماية لمستقبل الأسرة والأبناء، الذين سيرثون العقار أول المنزل الذى سيتم التصالح عليه الآن.



وتابع "الإبراشى"،:" ما تم مشاهدته عبر الطائرة اليوم أمر لم أكن أتخيله مطلقًا، لم أكن اعتقد أن يكون هناك منطقة تعوم على هذا الكم من المخالفات مثل منطقة.منطقة الخصوص".





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري