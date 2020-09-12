في لقاء نادر.. بليغ حمدي يكشف عن سر المقدمات الطويلة لأغاني أم كلثوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، واحدا من أمهر الملحنين في تاريخ مصر الحديث، ليسكن القلوب ببساطته وإحساسه المرهف وابتسامته المفعمة بالحب.

في أحد اللقاءات الإعلامية النادرة قال بليغ حمدي، أحد المواقف الهامة التي حدثت بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم.

عرض عليها في أحد المرات اختصار المقدمة الموسيقية الطويلة لأغنيتها الشهيرة ألف ليلة وليلة من أجل امتاع الجمهور بوقت أكثر للأغنية في الحفل الجديد له.

حين عرض عليها ذلك قالت له "سيبها يا ابني سيبها" وأكد أنها في هذا اليوم وهي ذاهبة للمسرح لتقديم الحفل ومعها عدد من الموسيقيين المهمين طلبته للذهاب معها فكانت تريده أن يحضر الحفل وهو لم يحضر حفلا واحدا قبلها ولا يحب ذلك.

قرر الاستعانة بأحد أصدقائه للهروب منها، ولكنه دخل عليها في المسرح وجدها عصبية للغاية.

قالت لماذا تريد أن تقصر المقدمة الموسيقية، أتعرف ما السبب، السبب أنني أكون متوترة وهذه المقدمة الطويلة هي التي تجعلني أجمع أعصابي حتى أستطيع أن أكون واقفة أمام الجمهور بثبات، فليس لدي أي استعداد لخسارة الجمهور على الإطلاق فالجمهور يحتاج الفنان في قمة تركيزه وهو من يصنع الفنان.

قال لها معبرًا عن استغرابه: "أم كلثوم تخاف، فقالت "يا ابني لو ما احترمتش الجمهور.. هيقول السلام عليكم".

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