في نقاط.. المعلومات الكاملة عن محطة سونكر للصب السائل بالعين السخنة

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المشروعات البترولية الجديدة بمنطقة العين السخنة، والتي تأتى ضمن برنامج الوزارة لتطوير البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية، وشملت الجولة مشروع محطة سونكر للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة.



فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " أبرز المعلومات عن محطة سونكر للصب السائل بالعين السخنة:



- تقع محطة سونكر للصب السائل في الحوض الثالث بميناء السخنة.



- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة 235 مليون دولار.



- تعتبر المحطة واحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.



- تعد المحطة إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية البترولية فى مجال البترول.



- تمثل محطة سونكر ثمرة تعاون واستثمار ناجح بين الدولة ممثلة في قطاع البترول ووزارة المالية والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقطاع الخاص.



- تقام المحطة وفق أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة.



- المحطة من تنفيذ شركة بتروجت، الذراع التنفيذية لقطاع البترول، في إطار الحرص على تعظيم المكون المحلى للمشروع.



- تضم المحطة منطقة تخزين استراتيجية بها مستودعات تخزين استراتيجي للسولار والبوتاجاز.



- تبلغ القدرة التخزينية لمستودعات التخزين بالمحطة 100 ألف متر مكعب من السولار، و150 ألف متر مكعب من البوتاجاز.



- يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحري التخصصي لتداول المنتجات البترولية.



- تم تشغيل منظومة تداول وتخزين السولار في سبتمبر من العام الماضي، وجارٍ الانتهاء من منظومة تداول وتخزين البوتاجاز تمهيدا لتشغيلها.



- يضم المشروع 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار، بواقع خطين للبوتاجاز بطول 6 كيلومترات للخط، وخط للسولار بطول 35 كيلومترا.



- يضم هيكل المساهمين في مشروع محطة سونكر كلا من: قطاع البترول، ووزارة المالية، وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أميرال عن القطاع الخاص.