بعد قرارات الدولة في ملف التصالح.. أديب: "الموضوع تحلحل.. والدولة انحازت للمواطن"

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء، مؤكدا أنه عمل محترم وطيب، وقرار توحيد تسعير التصالح في الريف ليكون 50 جنيه للمتر يراعي البعد الاجتماعي، معلقا: "الموضوع تحلحل".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن رئيس الوزراء كان اليوم جرىء جدا في المؤتمر، وأكد أن هناك متجاوزين في المحليات وتم القبض عليهم، منوها بأن القرارات التي أتخذت اليوم تؤكد انحياز الدولة المصرية للمواطن.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة تقوم بحركة ونقلة تاريخية في ملف التصالح، ومن حق المواطن أن يكون سعيدا، وراضيا.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري