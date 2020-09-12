تعرف على مواعيد انقطاع مياه الشرب غدًا في جمصة



جاء ذلك بالجهود الذاتية لأحد أبناء القرية، وأعرب الأهالى عن سعادتهم بإعادة ترميم سور الوحدة الصحية بعد أن كان آيل للسقوط، وتم تهذيب وتطوير حديقة الوحدة وتنظيمها بالإنترلوك والسيراميك.



تشهد مدينة جمصه في محافظة الدقهلية غدا إنقطاع مياه الشرب بمنطقة سجون جمصة لمدة ١٢ ساعة.وأشارت رئاسة مدينة جمصة أنه سيتم إنقطاع المياه من الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد وحتى الساعة الثانيه عشر ظهرًا نفس اليوم.وأوضحت رئاسة جمصه أن إنقطاع المياه للعمل على الخط المغذي للمنطقة وغلقه وبرجاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحين الانتهاء من تلك الأعمال.وعلى صعيد أخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف الدفعة 142 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أغسطس 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 463 ألف جنية موزعة على 8 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 29 شاب وفتاه 15 من الذكور - 14 من الاناث وذلك لإقامة مشروعاتهم.وقال المحافظ إن بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 87.965 مليون جنيه استفاد منها 11725 شاب وفتاة ( 5632 ذكور - 6093 أناث).جاءت تصريحات المحافظ بناءً على التقرير الذي عرضته زينب الأمشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.جاء ذلك فى إطار جهود الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.وعلي صعيد اخر حرص أبناء المجتمع المدني، من أبناء قرية كفر الشيخ هلال، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على تطوير مدخل الوحدة الصحية.وبلغت تكلفة تطوير الوحدة الصحية، بقرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أكثر من ٣٠ ألف جنيه لخدمة أكتر من ١٢ الاف نسمة.