كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية لأمراض العيون بالوحدة الصحية بقرية باروط مركز بني سويف بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ووقعت القافلة التى تفقدها وأشرف عليها وكيل الوزارة ببني سويف، الكشف الطبي على ١٠٠ مريض منهم ٢ مياه زرقاء، و٦ مياه بيضاء، و١٤ كشف نظارة، و٢ظفرة، حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات الي مستشفي حورس بالمنيا.

وأشرف على تنفيذ القافلة من الهيئة القبطية الإنجيلية ومريان نبيل، مسئول فريق العيون بالهيئة ونانسي بولس، مسؤول فريق العيون ببني سويف.
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)
كشف وعلاج وعمليات بالمجان لـ100 من مرضى العيون في بني سويف (صور)

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