محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة مصيره خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز.

محمد إبراهيم يقترب من الأهلي

كشفت مصادر صحفية مقربة من محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، عن اختياره للأهلي كوجهة مقبلة في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت المصادر أن رغبة محمد ابراهيم الأولى هى اللعب للأهلى وتفضيله عن الانتقال إلى بيراميدز، لرغبته فى اللعب لنادى جماهيرى يساعده على استعادة تألقه وحجز مكان فى قائمة المنتخب الوطني.

وأتمت المصادر أن إبراهيم ووكيله يتواصلون مع مسئولى الأهلى لإنهاء الاتفاقات المالية الخاصة بهما، فيما يتبقى الاتفاق على شرائه من المقاصة، والذى يرغب فى تأجيل الصفقة إلى نهاية الموسم الحالي.

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