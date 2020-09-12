في ذكرى وفاته.. جريمة قتل تغير حياة بليغ حمدي

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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي احتل مكانة متقدمة وسط جيل من الموسيقيين الموهوبين.



عام 1984 انقلبت حياة بليغ حمدي رأسا على عقب، بالتحديد بعد العثور على جثة الفنانة المغربية سميرة مليان أسفل شرفة منزله، وطالته شائعات واتهامات كثيرة، لذا ترك مصر واستقر في العاصمة الفرنسية باريس 5 سنوات، ولم يعد للقاهرة حتى صدر حكم ببراءته عام 1989.



كان بليغ حمدي، دائمًا يترك منزله لأصدقائه دون أن يكون هناك تحكم في الأمور.



وحينما كان يشعر بالنعاس يتركهم ويغادر إلى غرفته، وكان يعتبر أن أصدقاءه هم أصحاب المنزل، وهو ما تسبب في تلك القضية التي كان مسؤولا عنها من الناحية القانونية رغم كل القصص والشهادات التي خرجت عن تلك الليلة.



فى إحدى الليالى، وفى واحدة من الحفلات الموسيقية التى كان ينظمها بليغ حمدى لضيوفه من الأصدقاء والمشاهير فى عالم الفن، قدم بليغ سميرة ثم أخبر الجميع برغبته الشديدة فى النوم، كان الأمر غريبًا ومُدهشًا، على الأقل بالنسبة للذين يعرفون بليغ جيدًا وشغفه بالفن، فهما حدث لن يترك بليغ حفلة كهذه ويذهب للنوم، كما أن الحفلة تقام فى منزله، ويقال إنه نام لساعة واحدة فقط ثم خرج أمام الجميع فزعًا أمام صريخ الحضور لقد عُثر على جثة سميرة مليان، تحت شرفة بليغ حمدى.



قضى بليغ حمدى فى مصر أيامًا صعبة، قبل اضطراره للمغادرة، يرتدي نظارة شمس سوداء، ويتحرك بين محاميه، وأصدقائه، اضطر للهجرة، والنفي في باريس خمس سنوات، هربًا من تهمة التحريض على الفجور والقوادة.



عاد بليغ حمدي مرة أخرى إلى مصر ومكث فيها حتى موته، وقيل إنه لم يرجع حتى تم التأكد من عدم ملاحقة السلطات القضائية له أو التأكد من براءته إن جاز التعبير، وما تمت ملاحظته وقتها مساندة الوسط الفني الكبيرة للموسيقار بليغ حمدي، وكذلك ابتعاده عن الحياة القديمة، حيث إنه لم يعد يقيم الحفلات والسهرات والأشياء التي كان يفعلها من قبل بعد مقتل سميرة مليان.



ظل ما يقرب من 5 سنوات بعيدًا عن مصر، حتى صدر حكم ببراءته ليعود مجددًا إلى القاهرة، ولكن مثقلًا بالهموم والأمراض "احضنوا الأيام لتجري من إيدينا.. أحلى أيام الهوى راحت علينا".