تعرف على قواعد الرموز الانتخابية لمرشحي برلمان 2021

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، القرار رقم 58 لسنة 2020، بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.



ونشرت الجريدة الرسمية القرار، في عددها رقم 37 مكرر، الصادر في 23 المحرم عام 1442 هـ، الموافق 11 سبتمبر عام 2020م.







المادة الأولى

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب، الرموز المبينة تفصيلًا بالجدولين المرفقين بهذا القرار، ويتضمن الجدول رقم (1) الرموز المخصصة لمترشحى نظام القوائم وللأحزاب، ويتضمن الجدول رقم (2) الرمـوز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردى.







المادة الثانية

وجاء في نص المادة الثانية من القرار: "في شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة وتلقى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني للقائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه، وتتولى الهيئـة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفى حالة التـزاحم بـين القـوائم علـى رمـز انتخابي تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.





