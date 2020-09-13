تتعطل بعض الأعضاء عن العمل.. تعرف على مخاطر الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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مع اقتراب فصل الخريف، الذي يعد بداية موسم الإصابة بالإنفلونزا، يتساءل الكثيرون عن مدى خطورة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في نفس الوقت، لا سيما مع استمرار تفشى جائحة كورونا التي تضرب العديد من دول العالم.

إمكانية الإصابة بالفيروسين معا
ويعكف العديد من العلماء والباحثين على دراسة مدى خطورة الإصابة بالفيروسين معا، مع اقتراب موسم الإنفلونزا الموسمية، واستمرار جائحة كورونا التي تهدد العالم من جديد.

ونقل موقع "دويتشه فيله" الألماني، عن موقع "إن بى أر" الأمريكي أنه تم تسجيل عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية معا في آن واحد.

وقال مايكل ماثى، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إنه من الممكن أن يصاب المريض بالفيروسين معا في آن واحد، أو بالتتابع، بمعنى أن يصاب المريض بالإنفلونزا الموسمية ثم يصاب بفيروس كورونا في الشهر التالي، والعكس.

التهابات خطيرة
وتطرق أستاذ الطب الأمريكي، إلى خطورة الإصابة بالفيروسين، موضحا أن كليهما يمكن أن يسبب التهابا خطيرا في الرئتين، وهو ما يمثل خطورة على الجهاز التنفسي، فتصبح عملية التنفس صعبة.

وأشار الموقع، إلى إحدى الدراسات التي فحصت المصابين بفيروس كورونا المستجد، فوجدت أن نحو 20% منهم أصيبوا بفيروس واحد على الأقل في الجهاز التنفسي، ويمكن أن تمثل تلك الإصابة خطرا على الأطفال الرضع، وكبار السن، في حين أشارت أبحاث سابقة إلى أن الفيروسات يمكن أن يكون لها تفاعلات معقدة عند الإصابة بالفيروسين، ما قد يؤدى إلى مضاعفات أكثر خطورة، أو قد يكون تأثيره وقائيا قصير المدى.

وبحسب موقع "فوربس" الأمريكي، فإن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قد يحمى من الإصابة المزدوجة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، ويقلل العدد الإجمالي لحالات الإنفلونزا، وهو ما يساعد نظام الرعاية الصحية في التعامل مع الأمراض التنفسية، وخلص الخبراء إلى التأيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، لتجنب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا المستجد.

تعطيل عمل بعض الأعضاء
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال فلاديمير زايتسيف، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة، إنه من الممكن أن تتسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا في نفس الوقت في تعطيل عمل بعض الأعضاء، كما يمكن أن تحدث مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أيضا أن تكون قاتلة للإنسان.

وأكد زايتسيف، أن الإنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين.

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