أحمد سالم : الرئيس يعلم أن ملف مخالفات البناء يخصم من شعبيته ولكنه مستمر





قال الإعلامى أحمد سالم، وقت بناء المبانى المخالفة، كان الأمر "ممنوع"، ولكن كان هناك موروثات، وأعراف، ولكن العرف يعتبر شيء "خاطئ"، فيما يقول البعض أن الأرضى ملكى، ولى الحق أن أقوم ببناء ما أشاء على الأرض الزراعية، ولكن حينما يتعلق بالبناء بالأراضى الزراعية الزراعية التى يتغذى عليها المواطن المصرى، فالأمر لم يعد خاضعا للمالك.





وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، الرقعة الزراعية لمصر حتى الستينيات، كان المفترض أن تتضاعف، ولكن ما حدث هو ضياع نصف مليون فدان حتى الان.



