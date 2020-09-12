الريال الإيراني يواصل خسائره أمام "الدولار" بضغط من العقوبات الأمريكية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
رويترز
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تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد يوم السبت في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا يوم الجمعة.

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

 

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