مؤمن زكريا يشكر تركي آل الشيخ

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص مؤمن زكريا نجم الأهلي المصري، اليوم السبت، على توجيه رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

 

ونشر مؤمن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله) أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي، وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا".

 

وكان آل الشيخ قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك رداً على رسالة مؤمن وكتب قائلاً:" لا يمكن أن اتأخر يوماً على أبناء وطني الثاني مصر خصوصاً عندما يكون ابناً مخلصاً من أبناء النادي الأهلي الذي أعشقه واتشرف بالانتماء إليه مشجعاً ومحباً.. ترجع بالسلامة يا مؤمن أحسن من الأول".

 

ومن المقرر أن يسافر مؤمن صاحب الـ32 عاما، للولايات المتحدة الأمريكية، نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، علما بأنه يعاني من مرض نادر في الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم.

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